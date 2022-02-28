梁赫群常因模仿扮演孔劉被酸民攻擊。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（3月1日）晚10點播出「老藝人受的了嗎？！親上火線與酸民直球對決！」，來賓之一的命理專家詹惟中，最在意的就是被酸民說算命不準：「我歷屆總統大選、五都選舉都精準，韓國瑜我是不準，但韓國瑜是你爸是不是？你都忘不了他啊？」詹惟中更提到自己常預測到演藝圈大事，但這卻被酸民認為是在「蹭熱度」：「像8年前我預言羅志祥可能有感情的問題，我都忘記了，是記者把它（節目片段）找出來說我準！」

詹惟中為了雪恥，更直接在錄影現場大膽預測吳宗憲明年會囍事連發：「我今天就加碼預言，2022年你兩個女兒一定有一個會懷孕，你2023年當外公！」這話連吳宗憲都難以置信：「是我女兒還是我女友？」甚至還要求Sandy當場「打肚子」破除預言。

時常在社群軟體上模仿扮演韓星孔劉的梁赫群，則被酸民認為是在「消費孔劉」，他委屈喊冤：「本來只是想搏君一笑，我們又不是詆毀孔劉大神！」但Sandy卻認為梁赫群扮得很成功，甚至還讓本尊關注到他，梁赫群也因此有工作上門：「突然有一天我收到私訊是Netflix，我想說完了要被告了，結果是說孔劉有新的劇演太空人，找我說可不可以幫忙宣傳這個戲。」

此外，梁赫群還被酸民指控是否因為後台硬，才會讓搭檔的女主持人被換掉？面對這項指控，吳宗憲忍不住幫忙解答：「後來這個女主持人（Sandy）後台比他更硬，連他也一起換掉！」梁赫群則急忙澄清：「她們的後台才硬！而且我都是從她們的爸爸一路伺候到他們的女兒，她們這些爸爸們做的很多事情，我爸爸一輩子都沒有對我做過。」

馬力歐則認為自己是演藝圈的邊緣人，應該不會受到酸民關注，不料卻因為演出的角色，讓他被酸民攻擊，甚至萌生辭演念頭：「我的角色是喜歡女主角，但這是劇情安排，他們就留言說癩蛤蟆想吃天鵝肉，看他那個長相噁心！」吳宗憲則認為演技好到讓觀眾入戲是好事，但馬力歐卻很走心：「你們（酸民）是生活沒有重點是不是？這是戲！」此外馬力歐還被酸民抱怨不好笑：「我承認我也許不是那麼好笑，但也有人比我更不好笑。」這讓Sandy相當好奇馬力歐指的是誰，馬力歐則毫不避諱地說：「可能就是馬國賢，這還要問？而且基本上我是演員，不是專業專職的綜藝人員，還有人說我衰，我這種長相！但是我老婆很漂亮，我女兒很聰明，最後一點就是這種臉會得獎！」