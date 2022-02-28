香港食物及衛生局局長陳肇始。（香港東網）

據大公文匯全媒體報導，香港新冠疫情持續，香港食物及衛生局局長陳肇始今日（28日）在接受電台節目專訪時表示，目前疫情尚未見頂，又指當局目前未完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」。

陳肇始表示，根據香港衛生防護中心估算，目前香港疫情尚未見頂，社區仍有多條傳播鏈，每日大批市民確診。她表示，政府的應對方向仍然是確保患者得到適切治療，因此要將患者「分級分層」處理，按病情嚴重性，分批送往醫院隔離病房、社區治療設施及社區隔離設施等。

港府正計畫實行全民核酸檢測，陳肇始對此強調，檢測安排要發揮最好效用，就一定要減低人員流動，盡量減少市面人流，她透露，政府目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」。

陳肇始認為，從公共衛生角度，全民檢測越快完成越好，當局會設法壓縮檢測時間，目前仍正馬不停蹄商討具體推行細節及時間等。此外，她也表示，全民檢測安排會顧及行動不便人士，包括需要在安老院長期臥床的長者，可能會安排上門為他們進行核酸檢測。