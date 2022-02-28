台灣地處亞熱帶，許多用路人開車時，會幫愛車加裝隔熱紙，不僅能阻隔陽光照射，也避免被路人把車內看光光。一名網友分享「不貼隔熱紙」的好處，認為視線清楚、禮讓行人方便，就算將來要貼，也會選透光率達70%以上的。結果被一堆網友狂酸，等到夏天就知道。

原PO指出，自己前一台車的隔熱紙，前擋透光率55%、車身透光率22%，夜間視野還行，但遇到下雨天，看後照鏡就比較吃力。現在沒貼隔熱紙，不管什麼時候開車，視線都很清楚，「禮讓行人也方便，行人看得到我的手勢」。

網友見文留言兩極，有人表示贊同，「我只貼車窗沒貼前擋，視線和隔熱取得平衡」、「貼70%的走無路燈山路，或暴雨下駕駛都OK」、「貼透一點，方便跟其他駕駛交流致意」、「每次聽到貼黑一點比較有隱私就想笑，到底要在車裡幹嘛」。

反駁的也不在少數，有人認為台灣夏天太熱，尤其中南部，不貼隔熱紙無法上路，「左手都曬特別黑」、「等到夏天你就知道」、「有貼有差，至少冷氣比較冷」、「有時候想在車上睡一下，不想被路人看到」。