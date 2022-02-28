竹林派出所警員李榮華帶著工具及電霸到現場，立刻化身為「黑手」幫忙修車。（警方提供）

台南謝姓男子27日騎乘重機前往台中和平區賞櫻，突然無法啟動，人生地不熟他徒步求助居民未果，轉而求援警方，竹林派出所警員李榮華獲報後，帶著工具及電霸到現場，立刻化身為「黑手」修車，幫助謝男順利返家。

45歲謝姓男子騎乘黃牌重機車，昨下午3時許欲前往和平區雪山坑「巨人之手」附近賞櫻，行經東崎路1段天嶺巷附近，見路旁有幾顆小櫻花，於是停下機車觀賞。

謝男欲離開時，機車卻無法啟動，人生地不熟他，徒步在附近求助居民未果，只好打110求助警察。和平警分局竹林派出所警員李榮華獲報後，帶著工具及電霸到現場，立刻化身為「黑手」將機車座墊拆下，找到電瓶，用電霸接電後順利發動。

員警並叮嚀謝男勿將機車熄火，下山後儘速找機車行維修或換新電瓶，謝男返回台南後，再度聯繫協助員警，告知他已平安返家，對員警的即時救援非常感謝。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠較少，且和平區東崎路沿線也都沒有汽、機車修理廠，前往山區旅遊，行前請檢查車況及油料，行駛山區道路請開啟大燈減速慢行，停好車輛後也請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動，希望大家都能快樂出門、平安回家。