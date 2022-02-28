中國藝術研究院副研究員、中國文藝評論家協會青年工作委員會副秘書長孫佳山表示，去年開始以微博、B站等為代表的大陸網路社群，逐漸成為世界各國發佈外交政策和相關言論等的重要平台，隨著烏克蘭局勢急劇變化，該現象更為凸顯。其中值得高度警惕的是，一些NGO、智庫、媒體甚至飯圈、娛樂公司，都極有可能被相關國家、資本、企業、NGO和社會組織所操控，以達到他們公共外交的基本目的。

孫佳山指出，當代公共外交與「認知戰」有很大交集，這本身也是當代戰爭的一種新形態，在烏克蘭局勢中已得到了鮮活的展現。也有人猜測，披著保護偽裝的「台獨」、「港獨」等勢力也在烏克蘭此次局勢的一系列輿論、輿情中一再興風作浪。

根據《環球時報》引述孫佳山說，在這個意義上，2月22日「烏克蘭在微博發聲明」的話題一度沖上微博熱搜第一，就不是什麼例外，而是日後的日常基礎操作。

他說，美英等國來自冷戰累積的相關外交經驗，註定絕不會放棄政府外交之外的公共外交陣地，在微博和B站等年輕人聚集的網路社區試圖影響、引導甚至誘導、操縱大陸國內輿論、輿情，滿足其政府外交、公共外交背後的國家利益也將是今後的常態。