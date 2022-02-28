美國明尼蘇達州普里爾湖（Prior Lake）高中女籃隊爆發種族歧視風波，幾天前一位黑人女球員在自己的運動包找到一張字條，上面寫著：「滾出我們的球隊，猴子。」其中猴子這個字眼還被畫線標記，字條被受害者張貼在IG，她諷刺寫著：「我的隊友太愛我了，她們在我的籃球袋裡留下這張字條。」

根據美媒KSTP報導，校方隨即宣布展開調查，球隊總教練強生（Demondi Johnson）自行辭職以示抗議，球隊本季最後的比賽和首輪季後賽都被取消。國手級的黑人運動員比例高，不過地方的學生運動員可能是白人較多。

總教練強生說：「我絕不會坐視種族歧視，也會永遠聲援那些外表和我一樣的人。我希望那些涉案者能被好好教育，負起責任，化解內心的仇恨，學習怎麼去愛那些和自己外貌不同的人。」

每年2月份是美國的「黑人歷史月」，明尼蘇達州另一所聖路易公園高中（St. Louis Park）本月中旬也爆發類似事件，有一位黑人球員在曲棍球比賽遭到旁人學猴子叫聲挑釁。另外州內的紐布拉格（New Prague）高中在同一天也有觀眾對著黑人女籃球員學猴叫。普里爾湖高中去年爆出兩位學生侮辱一位黑人同學的影片，最終引發校園內的抗爭。

2020年震驚全美的黑人男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸死亡案，還有2021年黑人男子萊特（Daunte Wright）遭警誤殺案都發生在明尼蘇達州，還造成職業運動賽事改期。