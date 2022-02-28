中國人民銀行28日進行人民幣3000億元（下同）7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率持平於2.1％，這是人行連續兩日將逆回購操作擴大到3000億元。值得注意的是，28日和上周五（25日）到期的逆回購僅100億元，等於人行連兩個交易日單日向市場投放2900億元的流動性，明顯維持寬鬆基調。

另外，人行28日開展央行票據互換（CBS）操作，規模為50億元，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.1％。

人行上週（2月21～25日）擴大放水、累計向市場淨投放7600億元。人行表示，逆回購操作放量主要為了對沖稅期高峰，維護月末流動性平穩。分析師表示，人行加大資金投放主要是對沖稅期高峰以及配合政府債發行，也為了穩定金融市場預期。中國銀行研究院研究員梁斯分析，進入中下旬以來，隨著稅期因素影響，市場流動性需求壓力增大。繳稅會對市場帶來「抽水」效應，影響市場流動性數量，會對資金面造成影響。