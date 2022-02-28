國民黨立委江啟臣曾於兩棲偵搜營服役。（江啟臣辦公室提供）

國民黨立委江啟臣今天在臉書上PO出他過去在兩棲偵察營服役的照片，強調他願意誓死捍衛中華民國，1996年的台海飛彈危機，他就在金門兩棲部隊服役，保家衛國，「甚至遺書都寫好了」。他反批綠營在搞分化國人、製造內部矛盾，對國安只有百害而無一利。

江啟臣說，再過幾天，他就將滿50歲且於年底除役。但他也絕不會卸下保衛家園的責任，他以此為榮。「未來只要國家需要，我就願意在戰場、在任何地方，用生命捍衛中華民國。」

江啟臣表示，居安思危，保衛家園不能靠別人，提高全民憂患意識與恃吾有以待之的準備才是關鍵，因此除了強化現役軍人的戰力，我建議國防部要更務實地規劃如何讓全民備戰。與其拿掃把應戰，不如至少對後備軍人開放靶場，每年提供子彈額度，讓每個後備軍人都能自願去練習槍法。

江啟臣也提到近期綠營有心人士，在網路上流傳民調，指控國民黨支持者願意保衛家園的比例僅51％，江啟臣說，連有急獨背景的台灣建國聯盟所作之民調，都顯示多數國民黨支持者偏向願意保衛家園。綠營近日抹黑國民黨不願保家衛國，根本就是造謠。

江啟臣表示，民進黨三不五時就批評國民黨是「中共同路人」，質疑國民黨的忠誠度，更偏激的甚至質疑中華民國的合法性，分化族群，引發國人的內部矛盾，轉移自己執政缺失的焦點。這樣的操作手法，才是在傷害台灣，削弱國家安全。「中華民國是我的國家，台灣是我的家園。過去，我曾拿起槍在前線守衛家園，未來，我仍願如此。這不僅是責任，更是榮譽。」