日本知名豔星村上麗奈，早年當過AV女優，而讓她在華人世界出名的，是她到香港發展後，接演多部經典三級片如《玉蒲團之偷情寶鑑》、《我為卿狂》等，其中，她在《我為卿狂》裡與曹查理那段性侵戲，太逼真讓不少影迷驚呆，至今仍印象深刻，已息影多年的村上麗奈，今年已經54歲外型仍相當有魅力。

村上麗奈是到香港發展，拍了三級片因此聞名華人世界，說到她就不得不提她與曹查理在《我為卿狂》中那段十多分鐘的性侵戲，兩人無論表情還是肢體之投入都超逼真，蔚為華語影史經典，而曹查理受訪時曾鬆口，這橋段其實很難拍，當時拍了十多個小時，村上麗奈早已體力不支，因此要求他「假戲真做」，但被他拒絕了，所幸最後順利完成，效果絕佳讓觀眾以為「來真的」。

以港產三級片聞名的村上麗奈，其實只短暫在香港影壇拍了7部片、耕耘了3、4年左右，就返回日本發展，從此沒再拍過香港電影，據傳，原本是模特兒出身的她，曾當過AV女優，但僅僅在AV界待2年，轉往香港影壇發展前就已經引退。

村上麗奈近況曝光，54歲的她早已揮別幕前工作並已婚，如今是美容品牌銷售代表。(取材自村上麗奈臉書)

多年前已回歸平凡生活的村上麗奈，前年開通了臉書帳號，仍吸引網友們注意，從她的自介可了解，村上麗奈於1993年開始舞蹈員生涯，已經累積了不小名氣的她，盛傳當時日薪可達100萬，她之後雖然鮮少拍電影，但仍於1997年接拍了《村上麗奈究極名器妻》，之後就正式退出了幕前工作，而她繼續模特兒及舞蹈員工作直到2000年，同年她步入禮堂，跟老公定居在大阪，育有2名子女，婚後她曾在百貨公司工作，之後擔任形象指導，如今是某韓國美容品牌的經銷代表，不時上傳工作側拍照及生活照，可以看見村上麗奈雖年過50，但很細心保養，雖不如年輕時美艷無暇，但外型仍相當有魅力。