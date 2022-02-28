俄烏戰事爆發、為金融市場投下震撼彈，但3月投信募集新產品動作積極，不受俄烏戰事影響。法人指出，從3月新募集基金、擬上市的ETF可以發現，投信新產品仍偏重股票輕債券，符合科技大趨勢題材，從募集或上市ETF主題來看，偏愛TIME主題，例如T（Taiwan臺灣）、I（Innovation創新）、M（Multiple assets多重資產）、E（Electric vehicle電動車相關）等。

雖然俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發市場避險情緒急速攀高，資金大舉流出，但俄烏戰爭開打後，美股2月24日表現反而收漲，顯示市場已有一波抄底資金搶「戰爭財」，將資金佈局先前跌深的科技股，包括3月7日即將掛牌上市的新光臺灣半導體30ETF（00904）、3月1日將展開募集的宏利全球科技、凱基未來移動等基金，都看好方興未艾的科技新趨勢，鎖定半導體、電動車等相關主題。

除公募基金外，虎年新ETF也是人氣旺，繼新光臺灣半導體30ETF（00904）於2月募集後，3月底還有富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金登場，以新光臺灣半導體30ETF來說，是金虎年第一檔新募集的ETF，也是2022年以來第一檔台股ETF。如名稱所示，這檔ETF持有30檔台灣半導體股，其中台積電占30％，每季配息。

新光臺灣半導體30ETF經理人王韻茹表示，AI、5G、HPC帶動新科技需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，臺灣半導體產業2022年仍具快速成長潛力，尤其是以台積電為首的先進製程、先進封裝技術、點燃臺灣半導體產業的創新之火；未來在不同新科技發展領域上，不只台積電獨占鰲頭，其他臺灣半導體上市櫃公司，也將鴨子划水、賣力耕耘，展開新一輪漲升周期，

王韻茹強調，目前臺灣主要半導體個股，受俄烏戰爭拖累，股價已來到相對低檔位置，建議投資人可以台股回檔逢低找買點，掌握臺灣半導體產業受惠長線結構改變下的牛市行情。