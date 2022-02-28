嘉義水上工廠火警 白煙直竄天際搶救中 12:302022/02/28 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣消防局今天早上11點14分獲報嘉義縣水上鄉忠義路發生工廠外圍火警 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉縣消防局今天早上11點14分獲報嘉義縣水上鄉忠義路發生工廠外圍火警，從遠處就能看見白煙，立即派遣多個分隊到現場，到場後發現疑似是工廠外圍鎂粉起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，因鎂粉屬禁水性物質，消防人員在現場警戒，並請工廠人員載運土到場覆蓋撲滅火勢，請民眾切勿靠近。 南投145家未申請納管工廠 恐遭斷水電 南投145家未登記納管工廠 319前未申請恐遭斷水電 #工廠 #外圍 #鎂粉 #白煙 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假遊萬里 杜鵑花海浪漫迎客 04:102022/02/27 地方新聞 屏東日本友好祭享受日式氛圍 228連假到勝利星村偽出國 17:402022/02/26 生活 特斯拉傳3月在滬蓋新廠 04:102022/02/26 全球財經 感謝日本贈疫苗 勝利星村玩冰弄雪 04:102022/02/27 地方新聞 台東市區倉庫不明原因起火 2人輕傷送醫 03:522022/02/24 社會 避免化學工廠火警 桃園消防演練 17:372022/02/25 社會 氣候監測有感進化 亞旭攻企業專網無痛升級 14:322022/02/25 財經 廢棄水族館驚見鯊魚乾屍 她曝恐怖現場 宛如動物墓地 12:452022/02/26 搜奇 攝陽助機械廠 提升國際競爭力 04:102022/02/24 產業特刊 大陸多省入境隔離 加碼至28天 04:102022/02/25 焦點新聞 保時捷用合成燃料參與賽車 04:102022/02/26 時尚消費 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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