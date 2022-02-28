嘉縣消防局今天早上11點14分獲報嘉義縣水上鄉忠義路發生工廠外圍火警，從遠處就能看見白煙，立即派遣多個分隊到現場，到場後發現疑似是工廠外圍鎂粉起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，因鎂粉屬禁水性物質，消防人員在現場警戒，並請工廠人員載運土到場覆蓋撲滅火勢，請民眾切勿靠近。