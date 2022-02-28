大陸國家統計局28日公布2021年國民經濟和社會發展統計公報。資料顯示，2021年，大陸全國居民恩格爾係數為29.8％，比上年下降0.4個百分點。

恩格爾係數是十九世紀德國統計學家恩格爾所提出來的衡量生活水準高低的指標，指的是食品支出總額占個人消費支出總額的比重。隨著家庭收入的增加，家庭收入用於購買食物的支出比例會下降，恩格爾係數也就越小，代表越富裕。59％以上為貧困，50％～59％為溫飽，40％～50％為小康，30％～40％為富裕，低於30％為最富裕。

大陸2020年居民恩格爾係數為30.2％，其中城鎮為29.2％，農村為32.7％。相較2019年全國居民恩格爾係數為28.2％，2020年有上升趨勢，表示疫情之下，生活品質受影響有所下滑。

此外，統計局報告還稱，2021需求結構改善。內需對經濟增長的貢獻占主導。2021年內需對經濟增長貢獻率為79.1％，其中最終消費支出貢獻率為65.4％，比資本形成總額高51.7個百分點。

2021年，大陸全國人口141260萬人，比上年末增加48萬人，其中城鎮常住人口91425萬人。

全年出生人口1062萬人，出生率為千分之7.52；死亡人口1014萬人，死亡率為千分之7.18。