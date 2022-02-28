女星張清芳堪稱是華語樂壇的代表人物，在當時不僅創下百萬銷售量，更是橫掃各大獎項；但她在2020年卻突然對外宣布15年婚姻告終，與富豪老公宋學仁離婚，並發表聲明「我們因無法克服雙方差異性而決定離婚」，明顯表態兩人的緣分已走到盡頭，消息震驚各界。

張清芳曾經在節目中分享，豪門婚姻並非像外界所想「天天享受雍容華貴的愜意生活」，更多的是天天早起做家務，隨時間流逝也讓她內心疲憊不堪，表示自己平時一大早就會起床，一直忙到晚上11點多才去睡覺休息，對外稱「自己從不是貴婦」。

張清芳在婚後從未體驗過貴婦生活。(圖/取自中時資料庫)

根據《三立新聞》報導，張清芳曾在節目《康熙來了》說道，雖然自己嫁入豪門，但卻從未體驗過貴婦生活；也因為自己在婚後不久就懷孕，讓她的生活過得緊湊，每天約7點起床守在老公旁邊吃早餐，體現出家庭安穩的模樣，之後便一直忙到晚上11點多才上床休息。

憶及婚後狀態，張清芳不禁感慨，這樣的身分轉換相當不容易，身為人妻、人母的她，必須凡事為家庭考慮，再加上與老公的育兒理念相差甚遠，進而也時常發生爭執；並同時透漏，當年宋學仁因腹部劇痛送醫時，自己除了要兼具演藝事業以及2個年幼孩子外，還必須到醫院照顧老公，如此忙碌的生活也讓她身心感到疲憊。

張清芳因婚後空虛寂寞，淚灑節目現場。(圖/翻攝自YouTube同學來了)

但在這段婚姻中，最令她煎熬的還是心靈的空虛寂寞，張清芳曾在節目《小燕之夜》中一吐委屈，表示平時自己在家感到相當寂寞，甚至在有些夜晚需要慰藉時，身邊也都沒有人；因此面對著外界「當少奶奶很輕鬆」的說法，張清芳也多次否認，表示雖然家中有傭人，但身為人母的她仍堅持要幫孩子把屎把尿，育兒所付出的心血與每位辛苦的母親是相同的。

張清芳重回單身的堅強態度也令粉絲感到敬佩。(圖/取自中時資料庫)

面對外界許多人猜測兩人離婚的原因，張清芳表示「這樣的行為會傷害到孩子」，並懇求大家不要打擾身邊的家人朋友，表示「雖然這是個不好的消息，但對我們而言是最好的決定」；堅強的態度也讓許多粉絲感到敬佩，也都紛紛祝福張清芳在恢復單身繩活後，能如願活成自己喜歡的樣子。