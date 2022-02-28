俄羅斯入侵烏克蘭引發嚴重軍事衝突，以美國為首的西方國家祭出經濟制裁，日前更將俄羅斯踢出SWIFT全球銀行支付系統，打擊其國際貿易，面對此狀況，俄羅斯央行宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券。

路透社報導，一份內部文件顯示，俄羅斯央行已下令相關機構，從當地時間周一上午7點開始，禁止執行外資、實體或個人出售俄羅斯證券的動作，直到命令解除為止。

報導指出，該文件是由俄羅斯金融市場組織ACI Russia所發布，央行目前並未針對此事做出回應，但該文件已由俄羅斯央行副主席Philip Gabunia簽署。

此外，有兩位消息人士向媒體證實，該文件已經由俄羅斯央行發給經理人，「間管機構正針對目前金融市場的危機採取相關措施，並確保投資者權利與合法利益。」

該文件並沒有提及俄羅斯政府證券是否在禁止出售的名單上，但文件中強調，在當地時間上午7點前提出的申請依然有效。