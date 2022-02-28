俄烏開戰，台灣兵役制度再度成為話題。去年國內結婚率和出生數雙雙創下歷年來最低，立法院法制局分析，推估至128年將僅有5萬多名役男可應徵募，建議政府設立風險控管期程，適時回復徵兵制，並停止辦理部分或全部的替代役，以符合國防需求。

俄羅斯攻打烏克蘭，讓台灣民眾危機意識提高，由於台灣少子化問題嚴重，導致未來兵源 將愈來愈不足。

法制局提出分析報告指出，內政部日前公布統計我國去年結婚數約11萬餘對、新生兒約15.3萬餘人，結婚率、出生數雙雙創下歷年來最低；不婚又不生，已成為台灣人口「入不敷出」的關鍵因素。

根據美國中央情報局編製的「世界概況」資料顯示，台灣人口總數在全球居第57位，但人口成長率排第190名、出生率排第223名，是全球倒數第6，與日本、南韓同屬末段班。國發會公布的報告也指出，在少子高齡化趨勢下，我國2020年出生數已低於死亡數，人口開始呈現自然減少。

以去年台灣出生人口為例，法制局表示，外界原本從樂觀角度預估出生人口可有16萬人且男女各半，18年後這批男嬰將成為役男，為未來國防人力之主要基礎，扣除夭折、體位、出國留學等問題後，以70％比例計算，至128年將僅有5萬6000名役男可應徵募，何況實際出生人數僅15.3萬餘人，役男數勢必將更少。

設若國軍編制員額和男女比例，未來仍維持85：15之比例不變，則至128年從軍率可能需高達21.25％以上，才能滿足國防人力需求 。

我國現行兵役係採「募、徵」併行制度，國防部之前表示，募兵是國防部重要政策，未來決勝關鍵在於軍隊的「質」而非以傳統的「量」取勝；同時武器系統科技含量愈來愈高，更需要高素質專業人力資源方可勝任。

法制局建議政府，因應國內少子化趨勢，所可能造成國防人力需求不足或專業不佳之衝擊，主管機關應設立風險控管期程，依兵役法第34條第3項後段的立法意旨，當志願服役者不能滿足兵額時，回復徵集服常備兵現役，以適時因應我國所面臨外力嚴峻的軍事挑釁。

此外，國軍自86年實施「精實案」之後，由於兵員補充需求減少，導致役男超溢情形逐年增加，2000年於兵役法第2條增列「替代役」，並為因應國防軍事之需，在國防軍事無妨礙時，以不影響兵員補充、不降低兵員素質、不違背兵役公平前提下，得實施替代役。

但法案也規定，各種專長人員，應優先滿足國防需求，基於國防軍事需要，行政院得停止辦理一部或全部替代役徵集。法制局建議，為確保國防人力素質無虞、兵源不缺及戰力不墜，主管機關應審慎評估，基於國防軍事之需要，停止辦理一部或全部替代役的徵集。