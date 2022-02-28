台南某科技大學去年11月發現1名越南籍女學生來台入學後僅上課3天，人就失蹤，個人物品還留在宿舍，像是匆匆離開，校方擔心2年前馬國女大生遭姦殺案重演緊急報警，警方循監視器查出女學生上了陌生車輛後被一路載到北市林森北路做一樓一鳳性交易，女學生遭逮後坦承全是「假求學真賣淫」手段。

據ETtoday報導，警方在去年11月接獲校方報案，台南某科技大學1名越南籍女學生11月來台後入住防疫旅館，期滿就到學校宿舍準備入學，但她僅上課3天就遇4天連假，收假後老師發現女學生遲遲未到校上課，到宿舍也不見人影，而私人物品卻仍在房間內，才驚覺人已失蹤、緊急報案。

此案呈報給教育部處理，警方因2年前馬國女子遭姦殺案不敢大意，調閱宿舍門口多支監視器後發現當天女學生搭上1輛轎車離開，警方循線用車牌追查，發現該車為在桃園，而叫車者是名台北開按摩店的鄭姓女子，鄭女表示僅是幫忙叫車，不知道女學生後來下落。

警方之後再度從監視器發現女子下車地點，終於在12月1日於林森北路某一樓一鳳的性交易場所找到女學生，原來女學生就是買銀集團「假求學真賣淫」的個案，女學生也在偵訊時坦承早知道來台就是要賣淫、賺錢養家，連日來不斷接客，涉案的鄭女已遭緩起訴，全案仍在偵辦中。