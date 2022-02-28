二二八事件屆滿75週年，蔡英文總統表示，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，預計今年5月促轉會提出運作滿4年報告，銜接促轉會工作項目已成立，將提高層級，由行政院扛起執行責任。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、基隆市長林右昌等人上午前往基隆市民廣場出席二二八中樞紀念儀式，今年主題為「有心無懼．河畔風起」，象徵未來有堅定信心繼續追查二二八真相，活動由小提琴演奏者張士芃揭開序幕。

蔡英文致詞表示，基隆港邊是當年軍隊登入地，估計有2000多人罹難，受難者包括地方仕紳、學生，以及在碼頭、礦坑工作勞工等，許多人年紀輕輕斷送生命，能理解早在30多年前，基隆人努力爭取真相，除每年追思活動，年輕人以行動重現當年場景、市府陸續移除公共空間威權象徵，這些經驗再次說明轉型正義工程需政府、民間，也需要年長者和年輕人一棒接一棒，攜手努力。

蔡英文說，二二八事件滿75年，台灣轉型正義工程要邁向下一個新里程，今年5月促轉會要提出運作滿4年報告，呈現威權時期侵犯人權加害體制是如何運作，也會針對台灣社會如何持續落實轉型正義、深化民主提出具體建議，至於轉型正義的下一步，待促轉會完成調查規畫任務後，將提高層級，由行政院扛起執行責任。

蔡英文指出，相關修法工作已提出，銜接促轉會工程工作項目已成立，行政院長蘇貞昌也在日前宣部將在行政院成立「推動轉型正義會報」，並親自擔任召集人，再搭配新設「人權與轉型正義處」帶領各部會把轉型正義理念思維落實在行政作為中。

蔡英文提及，昨天和民主前輩走訪新店安康接待所，是威權時期用來偵訊、刑囚政治犯黑色接待室，被促轉會審定為「不義遺址」，行政院已規畫移交文化部國家人權博物館，納入白色恐怖景美紀念園區，讓歷史真相持續被見證、記得。

蔡英文說，中正紀念堂轉型工作，政府會審慎推動，一個民主國家不該再以威權形式紀念卸任總統，這是原則；關於國家不法的平復工作、政治受難者權利回復、創傷及療癒工作，以及政治檔案開放及研究工作等，會移交不同部會執行。

蔡英文強調，每一位總統歷史定位應該由人民決定，政府有責任介入威權的加害體制，有責任讓人民充分了解真相，再做客觀評價，希望在民主足夠穩固、受國際肯定的台灣，朝野政黨、社會各界可用理性、成熟態度，步入民主發展方向，繼續落實轉型正義工作。