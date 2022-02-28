「不畏戰、不懼戰、迎接挑戰！」距離年底九合一大選的日子，剩下不到短短的9個月，許多地方老幹、新枝無不傾巢而出，表態希望爭取為民服務的機會。以台中市議會65席議員席次為例，其中第十一選區（東區、南區）的議員結構，是少數選票總數藍大於綠，實得席次卻是綠大於藍關鍵選區。

東南區今年綠營面臨3位資深議員，都有考慮全數「換新血」的布局規畫，何敏誠交棒給兒子何昆霖、邱素貞由女兒陳雅惠傳承薪火、鄭功進由兒子鄭紹頡接棒，引起不少地方支持者大感憂心，紛紛建議其中現任綠營最年輕的鄭功進議員，為了議會過半的大局考量，再戰2022年九合一大選，再創東南區三席全上的好成績。

市議員鄭功進今天指出，昨天公義行動教會舉辦75週年的228追思紀念禮拜，立法院副院長蔡其昌親臨致意，除與現場獨派人士互動良好外，現場還特別叮囑他務必守好這關鍵過半的一席。

蔡其昌鼓勵鄭功進面對新人輩出的世代，鄭功進是最懂建設的識途老馬，正所謂「人生70才開始 」，這位明明未達勞基法退休年齡的績優議員，應該趁著完成大智路打通的這股氣勢，繼續為東南區顧建設，才能力保民進黨三席全上的過半佳績。

鄭功進強調，「戰士沒有選擇戰場的權利」，只要鄉親需要他，他就會繼續為東南區繼續奮鬥，既然同選區的民進黨其他前輩都有意願交棒；身為最年輕的綠營現任議員，確實有扮演「承先啟後」的義務與責任，也盼望鄉親能夠繼續給他支持，再創東南區三席全上的好成績。