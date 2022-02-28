大陸工信部副部長辛國斌28日在國新辦記者會上表示，從重點汽車企業監測情況看，汽車晶片供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計畫來看，目前仍然還有一定的缺口。他表示，將最大限度降低缺晶片影響。

新浪財經報導，辛國斌表示，考慮到全球主要晶片企業已經加大了車規級晶片的生產供應，新建產能也將於2022年陸續釋放，國內部分晶片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車晶片供應形勢還會持續向好。此外，進一步支援整車、零部件、晶片企業協同創新，有序提升國內晶片生產供給能力。同時他還說，大陸的應用測試評價體系還存在不足，這方面將是2022年的加強重點。

他並表示，要全力以赴實現第一季工業經濟平穩接續；多措並舉擴大消費，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策，並適度加快國內鋰和鎳等資源開發進度。

辛國斌還說，要抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續的支持政策；將組織編制汽車產業綠色發展路線圖。同時，要進一步強化資源保障，著眼滿足動力電池等生產需要，適度加快國內鋰和鎳等資源開發進度。