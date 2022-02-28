神達（3706）28日公告指出，接獲桃園市衛生局通知，桃園辦公室有一名同仁確診，公司已啟動緊急應變措施與小組，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施以及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區已完成廠區清潔消毒。

神達表示，目前本案對公司無重大影響，為保護個資並遵守法規，本公司不針對個案說明，一切相關資訊將以中央疫情指揮中心統一公布為準。