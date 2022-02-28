傳員工確診 神達：不影響營運 12:592022/02/28 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神達（3706）28日公告指出，接獲桃園市衛生局通知，桃園辦公室有一名同仁確診，公司已啟動緊急應變措施與小組，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施以及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區已完成廠區清潔消毒。 神達表示，目前本案對公司無重大影響，為保護個資並遵守法規，本公司不針對個案說明，一切相關資訊將以中央疫情指揮中心統一公布為準。 神達控股證實1員工確診 桃園華亞園區全面篩檢 瑞莎奶奶躲防空洞避飛彈 西恩潘在烏克蘭拍抗戰紀錄片 #統一 #神達 #桃園 #辦公室 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德隆纖維轉型 攻桃園工業地產 04:102022/02/28 產業．科技 桃園1家3口確診 子就讀幼兒園多人陽性 觀音某國小也傳染疫 12:372022/02/27 生活 米迪幼兒園群聚釀19人染疫 感染源不排除為確診同住3友人 11:122022/02/28 生活 電器火災件數 鋰電池產品居冠 04:102022/02/28 地方新聞 桃園綠議員提名30席 中壢初選激烈 04:102022/02/27 地方新聞 陳時中參選？藍白：先面對防疫破口 04:102022/02/26 政治要聞 賴謝爭出線 黨內小雞紛選邊站 04:102022/02/27 政治要聞 桃園民宅大火 婦困鐵窗想跳樓逃生 消防員安撫助脫困 15:172022/02/27 社會 桃園補助設虛擬電廠 申請踴躍 04:102022/02/27 地方新聞 1條跑道、1座航廈拚到「大聯盟級」 桃機慶開航43周年 13:372022/02/26 生活 再爆感染源不明 全台8傳播鏈待查 04:102022/02/27 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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