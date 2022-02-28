大陸工信部部長肖亞慶今（28日）在大陸國務院新聞發布會上指出，2021年大陸規模以上工業增加值增長9.6％，比2020年提高6.8個百分點，兩年平均增長6.1％。其中製造業增加值增長9.8％，兩年平均增長6.6％。製造業增加值占GDP比重達到了27.4％，總量達到了人民幣31.4兆元，連續12年位居世界首位。

肖亞慶並表示，推動中小企業在「專精特新」上下功夫，支援更多的中小企業成為「單打冠軍」和「配套專家」。今年，計畫再培育3000家左右國家級專精特新「小巨人」企業，帶動各省培育「專精特新」中小企業達到5萬家左右。

肖亞慶表示，從數據看，「專精特新」中小企業、「小巨人」企業銷售總額、利潤總額、創新能力和一般企業相比都有明顯提升。「我們將重點圍繞產業鏈做好扶持『專精特新』中小企業發展的文章，更好地引導鼓勵龍頭企業支援中小企業發展。」