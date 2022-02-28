「今日俄羅斯」（Russia Today）昨（27）日報導，烏克蘭檢察總長西紐克（Andrey Siniuk）周日證實，烏克蘭已經釋放有軍事背景的囚犯參戰、對抗俄羅斯，西紐克特別提及2名殺人犯，其中一人甚至能組隊、精選自己的隊員。

「今日俄羅斯」報導，烏克蘭檢察總長西紐克（Andrey Siniuk）周日接受烏克蘭媒體Hromadske TV專訪，表示烏克蘭正釋放具有軍事背景的囚犯及嫌疑犯參戰對抗俄羅斯。

“Ukraine’s government also is releasing prisoners with military experience who want to fight for the country, a prosecutor’s office official, Andriy Sinyuk, told the Hromadske TV channel Sunday.” https://t.co/o3LoSBdVNs — Daniel Lippman (@dlippman) February 27, 2022

他說囚犯的服務紀錄、作戰經驗及悔改程度是當局考慮釋放的因素。

西紐克在專訪中特別提到2名殺人犯，包括前軍人托賓（Sergey Torbin），托賓曾與烏東2分離主義區域頓內茨克人民共和國（DPR）及盧甘斯克人民共和國（LPR）作戰。托賓因參與謀殺烏克蘭民權人士漢茨克（Kateryna Handziuk）被判坐監服刑6年6個月。漢茨克於2018年7月在住家外面被潑酸，最終傷重不治。

西紐克說托賓獲釋後精選前囚犯加入自己的作戰小組。

另一名獲釋的殺人犯是前軍人巴拉布哈（Dmitry Balabukha），2018年巴拉布哈在公車站前與一名男子爭執後刺死對方，他被判9年有期徒刑。