俄羅斯揮軍烏克蘭戰況持續加劇。港媒認為，美國與北約維持不派兵，但開始提供大量武器給烏克蘭，讓本有意和談的烏克蘭轉而全力奮戰，顯然西方國家就是要烏克蘭「繼續打」，他們則企圖以戰爭和國際制裁拖垮俄羅斯；若台海真的出事，這恐就是西方對台灣的劇本，值得台灣人深思。

香港媒體《中評社》28日評論表示，據最新消息，美國、德國、法國、荷蘭等西方國家都陸續金援，並送燃料和軍事裝備至烏克蘭，協助烏軍對抗俄軍。但重點是，此舉將延長戰爭，然西方諸國為怕自己受傷，並不打算出兵援烏，以俄、烏懸殊實力，烏軍要全面擊退俄軍可謂「不可能的任務」，這些援助都只是讓戰火更擴大與延長，死傷者與波及國土只會更多。

評論指出，越戰從1955打到1975，阿富汗戰爭從2001打到2021，很巧合的都是20年，最後都是在美國撤軍後才落幕，留下的傷痕至今難以抹滅；俄烏戰爭若西方未支援，烏克蘭不可能撐這麼久，但只要多打一天，就增加對烏克蘭難以彌補的傷害。

對此，評論分析，傳出西方國家欲對俄羅斯祭出經濟制裁，但俄已非首次遭國際制裁，若制裁有效俄就不會開戰。這場戰爭堪稱典型的「代理人戰爭」，美國與北約不願烏克蘭輕易投降的強烈心態顯露無遺，他們欲藉冗長的戰爭、搭配種種國際制裁，削弱俄實力。台灣更應從烏克蘭悲劇看懂大國思維，若台海真的出事，台灣恐成西方「祭品」，這個劇本台灣人必須看懂。