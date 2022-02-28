春節期間彩券買氣旺，不少民眾掏錢試手氣，但台灣彩券行遍布，也不是每家都曾開出高額頭獎，有網友好奇，開彩券行可以月入10萬嗎？對此，彩券行老闆透露做這行得「靠天吃飯」，不只要地點好，運氣也要好，不是每家都能月入10萬。

經常探討創業議題的網紅「showmantalk」在影音平台Tik Tok貼出影片，他採訪一名彩券行老闆娘，並詢問對方「開彩券行可以月入10萬嗎？」老闆娘直言，不一定能月入10萬，必須看地點和生意好不好，有的店也是做不到10萬。

至於要怎樣才可以做到月入10萬？老闆娘分享她開彩券行的驚奇之旅，一開始生意很不好，都沒有客人上門，後來開出第一個今彩539的頭獎之後，生意馬上蒸蒸日上，「客人很厲害，會知道哪邊有開過頭獎，附近的人就來了，然後生意就好了3成」，之後開了第二個頭獎，因為是4個月內來連開兩次頭獎，生意又更好，讓原本要搬家換地點的彩券行大復活。

老闆娘表示，開彩券行很辛苦，平時買氣很一般，都要頭獎金額累積超過5億元，人潮才會增加，且周一到周六都有開獎，她只能固定休禮拜日一天，有的彩券行更是全年無休，平時開店到晚上9點，但過年期間因為買氣旺會開到深夜12點，在疫情爆發前民眾會先去廟裡搶頭香，搶完馬上到彩券行報到，就會開整夜。

讓網友們看了感嘆原來開彩券行不只要地點好，還要運氣好，「天啊，真的很靠天吃飯欸，沒中過頭獎的都沒人要買」。