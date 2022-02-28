連假最後一天，北市動物園、天文館和貓空等景點皆湧入人潮，動物園在中午12點入園人數已達1萬5千人，貓空也亮起人潮警示的「紅燈」，家長指出，連假最後一天，選擇帶孩子到比較容易抵達的景點，加上天氣好，非常適合到動物園走走。

台北市立動物園表示，截至中午12點，入園人次已達到1萬5000人，連假期間人潮都很多，天氣也會影響入園人次，連假最後一天，趁著好天氣，許多家長9點就在門口排隊，準備入園。