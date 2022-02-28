把握連假最後一天 動物園現人潮 13:022022/02/28 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家長指出，連假最後一天，選擇帶孩子到比較容易抵達的景點，加上天氣好，非常適合到動物園走走。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假最後一天，北市動物園、天文館和貓空等景點皆湧入人潮，動物園在中午12點入園人數已達1萬5千人，貓空也亮起人潮警示的「紅燈」，家長指出，連假最後一天，選擇帶孩子到比較容易抵達的景點，加上天氣好，非常適合到動物園走走。 台北市立動物園表示，截至中午12點，入園人次已達到1萬5000人，連假期間人潮都很多，天氣也會影響入園人次，連假最後一天，趁著好天氣，許多家長9點就在門口排隊，準備入園。 智慧監控 台灣燈會交通不打結 阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開 連假第2天入園人數破萬 #連假 #最後一天 #動物園 #人潮 #貓空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情趨穩陽光普照 台南228連假湧現大批遊客 15:392022/02/27 生活 凌晨衝福壽山排隊 一圖驚見賞櫻人潮多瘋狂 09:522022/02/27 生活 基隆警成立連假交通應變中心 全天監看車流 15:322022/02/27 社會 台灣燈會破千萬人次 觀光掃陰霾 04:102022/02/28 地方新聞 連假出遊要注意 台南再現「紅害」等級空污 16:172022/02/27 生活 台南三井Outlet連假首日狂湧4萬人 警1天開出200張違停罰單 15:512022/02/27 生活 台灣燈會破千萬人次參觀 觀光業笑開懷：睽違2年盛況 16:542022/02/27 生活 假期最怕碰到這個！出門旅遊10大地雷 冠軍根本台灣人噩夢 09:182022/02/28 生活 善化草莓5成水傷 連假檔期損失大 04:102022/02/27 地方新聞 228連假來遠百看展有藝思 04:102022/02/27 《旺來報》 228連假 全台景點人潮炸開 04:102022/02/28 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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