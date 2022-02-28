車友團體抗議新北市北宜公路恢復區間測速，今（28日）號召車友們齊聚，從新店清潭國小出發，以時速40公里的方式前往坪林。（翻攝畫面）

百餘名車友抗議恢復區間測速 新北警：恢復後事故率下降8成

車友團體抗議新北市北宜公路恢復區間測速，今（28日）號召車友們齊聚，從新店清潭國小出發，以時速40公里的方式前往坪林，約百餘名車友參加，警方不敢大意派員到場疏導交通。警方強調，尊重民眾表達意見的權利，但恢復區間測速事故率下降8成，是未來執法重點。

台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等單位於去年2月28日發起「北宜區間乖寶寶」活動，抗議北宜公路速限40公里，去年因設備問題停用，新北市警察局於今年1月24日恢復區間測速，包含新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2K至32.2K路段的區間測速執法。

車友團體不滿恢復恢復區間測速，今（28日）號召車友們齊聚，上午10時從新店清潭國小出發，以時速40公里的方式前往坪林，參加「護人權、爭自由、反監控」嘉年華，警察局派員前往疏導，警方粗估約百餘名車友參加。

車友們抱怨，政府恢復區間測速，以「安全」為名對所有車輛行監控之實；交通事故肇因繁多，交通道路設計不良往往才是核心問題，北宜公路速限40公里，實為擾民之舉。

新北市警察局表示，2020年國人十大死因第6位為事故傷害，與鄰國日本相比，人口數僅約日本的五分之一，但事故死亡人數卻是日本的112％，超速為常見肇事原因之一，易釀成重大的生命傷亡及財產損失。

警方表示，新北重啟區監測速執法後，事故率降低8成，顯見透過區間測速和科技執法的輔助防制交通事故發生，是未來執法重點，也是國家政策正在走的方向，輔以科技執法設備能讓人民更加安全，大大降低憾事發生。

除了利用區間測速降低民眾高速行駛帶來的危險，更不定時透過移動式測速照相取締超速車輛，再配合路檢點與線上巡邏攔查，針對超速與危險駕駛車輛開罰。