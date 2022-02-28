一名開著賓士車的蔡姓男子與友人聚餐喝酒後，行經三民區十全一路闖紅燈遭警方攔查，他不僅發出「嗚嗚嗚」的哭泣聲，說自己這個月已經被開2張罰單，實在太貴，沒想到他酒測值更是高達1毫克，讓他當場驚呼「怎麼可能！」警方偵訊後，依涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。
一名41歲蔡姓男子25日凌晨1時，開著賓士載著一名女性友人車行經三民區十全一路時闖紅燈，這一幕全被員警撞見，立即前往攔查，一下車發現他身上散發酒味，實施酒測前，警方先告知闖紅燈行為會依規定告發，話都還沒講完，蔡男就發出「嗚嗚嗚」的哭泣聲，讓員警傻眼問怎麼了，他才接著說：「闖紅燈好貴！我這個月已經被開2次了！」
接著進行酒測，沒想到一看數字竟高達1毫克，他還驚呼「怎麼可能！」，據了解，蔡男是傍晚與友人飲酒聚餐後，開車要回家，因為闖紅燈遭警方攔查，全案於偵訊後，依涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。而同車女乘客也被警方依酒駕連坐罰開出罰單，可罰6000元至1萬5000元。
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