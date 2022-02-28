中國大陸外交部長王毅28日以國務委員身分，在《上海公報》發表50週年紀念大會上發表題為《汲取歷史的智慧，照亮前行的道路》演講。王毅表示，台灣問題是《上海公報》的核心，一個中國原則是中美關係的基石。《上海公報》強調，各國不論社會制度如何，都要恪守尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處原則。這充分體現了聯合國憲章的宗旨原則，過去管用，現在適用，今後更要用。

王毅接著於演講中使用大量篇幅來討論台灣問題。他表示，要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。1943年，中英美三國首腦發表《開羅宣言》，明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國。1945年，旨在結束二戰的《波茨坦宣言》重申，《開羅宣言》的條款必將實施。這些都明白無誤地表明，國際社會對中國擁有台灣的領土主權不存在任何爭議。台灣也依法回歸了祖國的懷抱。

王毅說，作為中國內戰的遺留問題並受到美國等外部勢力干涉，海峽兩岸長期陷入政治對立的特殊情況。但中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華兒女追求祖國統一的努力也從未停止。

他表示，1971年，美方向中國申明願在台灣問題上奉行新的原則，包括美方承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；美方今後不會有任何台灣地位未定的言論；美方過去沒有，今後也不會支持任何「台獨」運動。尼克森總統1972年訪華期間，向周恩來總理確認了上述原則。這才誕生了《上海公報》。

王毅說，《上海公報》明確表示，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為，只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。在中美1978年發表的《建交公報》中，美國承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。雙方1982年簽署《八一七公報》，美方承諾無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策。同時，美方鄭重聲明，美國不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，將逐步減少售台武器，並經過一段時間後最終解決這一問題。

王毅批評，中美建交後不久，美方出台了所謂《台灣關係法》，之後又內部提出所謂「對台六項保證」。這兩個東西都是美國單方面炮製的，違背了美方在中美三個聯合公報中所做的承諾，違反了聯大2758號決議確立並為國際社會普遍遵守的一個中國原則，因此從一開始就是非法和無效的。

王毅說，作為國與國之間的關係，中美關係只能建立在兩國達成的共識，也就是中美三個聯合公報基礎之上，而不是美國的國內法或單方面政策。這是國際上的通行規則，也是國際關係基本原則。美國不能把國內法凌駕於國際法之上。

王毅向美國喊話表示，回顧這段歷史，台灣問題的事實清清楚楚，一個中國的經緯明明白白。歷史不容篡改，是非不能歪曲。美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關係大局。