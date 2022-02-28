白宮表示，美國總統拜登將在28日上午與盟國舉行電話會議，討論烏克蘭局勢和盟國間的協調因應作為。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場電話會議將於美東時間28日上午11時15分（台北時間29日零時15分）舉行。

法新社報導，白宮並未詳細說明誰會參與這場電話會議。

稍早俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）令俄軍核武部隊提高戰備，蒲亭表示他採取這一步行動，是因應北大西洋公約組織（NATO）和西方國家各項「侵略性」以及「不友善」舉措。

美國官員則表示，蒲亭於揮軍入侵烏克蘭4天後做出上述驚人宣布，不僅危險推升局勢，也是俄國捏造藉口來正當化其侵略性的一貫模式。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在美國廣播公司（ABC）說：「我們在這場衝突中，從蒲亭總統身上看到一個模式，即捏造根本不存在的威脅以合理解釋自身進一步侵略之舉。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110228