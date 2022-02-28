花蓮縣228關懷協會今上午在228和平廣場舉辦追思音樂會，縣長徐榛蔚牽著縣內目前僅剩的受難者、高齡97歲的廖丙盛與其妻子，一起敲響3聲和平鐘。（羅亦晽攝）

今天228事件75周年，花蓮縣228關懷協會上午在228和平廣場舉辦追思音樂會，由理事長鄭英賢、縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉賢、多位縣議員等，和現場民眾一同默哀，並與縣內目前僅剩的受難者、高齡97歲的廖丙盛與其妻子，一起敲響3聲和平鐘，盼後代子孫了解事件始末，記取慘痛歷史教訓，更希望俄烏戰火能早日停息。

徐榛蔚表示，每年228各界都會齊聚在和平廣場，感謝時任縣長傅崐萁的用心，讓該處佇立於太平洋旁，成花蓮東台灣重要的信仰、自由基地。若是228事件發生後的遺腹子，迄今也已75歲，而事件當事人，更化為風、陽光或者星辰，和國人持續守護台灣的民主自由，且台灣是復興及自由之島，無論政黨更迭，都必須尊重人民的言論自由，這是不變的核心與真諦，228紀念日75周年，更要以史為鑒，讓後代子孫能產生更大的力量，持續守護這塊土地。

傅崐萁表示，當時的黨外人士願意為台灣民主打開重重枷鎖，如今才有自由的台灣，民主得來不易，唯有台灣的團結，才能讓這塊土地持續幸福。

傅也提及烏俄戰爭，讓國人了解「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」，台灣所處的特殊環境，更是要讓2300萬人緊緊相依，唯有自立自強，才能守護台灣，若是依靠外來等口水支持，都不如奮起團結，此時此刻，台灣內部不只需要傷口癒合的力量，更需要不分主權、黨派，大家同心協力，守護台灣，這才是為代代兒孫開啟幸福、繁榮且安定的未來。

台灣發明學院創辦人林作賢今也在追思音樂會上，首次公開自己是228受難家屬的身份，他說，當時母親和父親接連被殺，自己是犯罪被害人保護協會下的保護對象，並因緣際會到花師就讀，倘若沒有那5年，不會成為老師，因此希望能藉此告訴孩子，只要能為台灣做事，就必須挺身而出，捍衛這塊淨土。

鄭英賢說，228事件發生時，花蓮約220人被捕，甚至槍決，如今受難者多已凋零，目前僅剩廖丙盛，今天能看見高齡97歲的他，和94歲的妻子，挺著健朗身驅參與追思紀念會，十分感動，然而每年舉辦228追思音樂會的用意，就是希望歷史不要被遺忘，教育後代子孫，不要重蹈覆徹。