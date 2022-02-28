俄羅斯對烏克蘭開戰已進入第5天，國際社會紛紛表態要對俄羅斯進行經濟制裁，不少人都在猜測俄羅斯為何不會害怕。農業專家「Lin bay 好 油」針對俄羅斯進行分析後，直言俄羅斯一直以來都有在為戰爭做準備。

俄羅斯在2014年時出兵佔領被認為是烏克蘭領土的克里米亞，當時引起國際紛紛表態要進行貿易制裁，俄羅斯因此直接回擊宣布禁止部分地區的蔬果、肉類、牛奶等食品進口，雖然此舉造成俄羅斯物價上漲、人民苦不堪言，但對生產方來說也是很大的問題，供過於求的慘況甚至造成產業崩壞，對雙方來說都是很大的創傷。

而此次再度開戰，「Lin bay 好 油」就指出俄羅斯從過去的經驗了解到糧食、蔬果受限於歐洲的痛苦，早已花了資源進行轉型，讓民生食品得以脫離歐盟的箝制，反而俄羅斯還可以靠天然氣反制歐盟，直言「俄羅斯以時間爭取到戰爭的本錢」。

「Lin bay 好 油」以實際數據為例，指出俄羅斯原本是一個豬肉進口大國，一年大約要進口73萬噸的豬肉，如今反而可以出口，且最新數據顯示俄羅斯一年可以輸出約13萬噸的豬肉，「這才叫為戰爭做準備」。

「Lin bay 好 油」質疑，「台灣為戰爭做準備的公糧，以現在的形勢，戰爭發生的時候真的還能用嗎？你家還有灶嗎？你還會用灶煮飯嗎？」並說「要居安思危大家都會講，但有沒有做、有沒有準備才是重點」。