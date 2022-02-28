自2019新課綱實施，今年是首屆國中生即將升讀高中職，新北市3月1日至6月20日舉辦全國第一場高中職教育線上博覽會，內容包括學校資訊及各校特色、多元展能及專業技職專區、適性輔導線上遊戲及國際外語等多元數位資源，共有逾80所特色高中職與單位參與，並規畫3月26日在新北市政府市民廣場實體展出。

教育局表示，此次線上博覽會活動以三頭六臂機器人為主視覺，並首創國際外語專區及雙聯學制介紹，打造出元宇宙及國際元素，展現新北市跨域、國際及多元能力的高中職特色。線上也將陸續推出「適者生存－生涯尋寶趣」趣味遊戲，結合電子集章，只要集滿10點就能抽iPad Pro、Apple Watch和27吋螢幕顯示器等22項大獎。

教育局表示，參展單位包含74所高中職、日本電子學校、日本外語學校、美國箴言高中3所外國學校、及英國文化協會、澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處3個國際合作單位。

3月26日的實體博覽會，也將邀請這80所高中職及單位設攤，另還會邀請勞動部北分署YS青年職涯發展中心、新北消防局防災青年守護團、新北國際金手與建教合作專班等單位設攤。

承辦博覽會的瑞芳高工校長潘泰伸表示，網站上提供了獨創、適性的數位遊戲，還有隨選、隨看的多元跨域課程，讓學生可以更加了解自己的優勢潛能，且不用出門隨時都可上網參加免費的線上博覽會。

安康高中國中部9年級學生許晨竛表示，很期待能逛逛線上博覽會，了解更多高中職特色，自己會把握機會進行跨學科自主學習，提升生活應用力；同校9年級學生董元鈞也說，記得去年在家逛過線上博覽會，可以看到新北各高中職特色還有好玩的線上闖關活動，今年自己已是9年級，會以在地就學為優先考量選擇適合學校，期待開啟不同人生。