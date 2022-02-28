今天是二二八事件75週年，民進黨表示，今年的二二八，適逢國際情勢劇烈變化，和平民主的烏克蘭遭到俄羅斯侵略的重大事件，提醒台灣人民應銘記前人爭取民主的艱苦歷程，更應共同珍惜此刻得來不易的民主自由，團結面對未來的挑戰。

民進黨表示，全球矚目的烏克蘭情勢提醒著台灣人民，民主和團結的重要性，也提醒著我們不能忘記台灣得來不易民主自由，也曾經歷過一段非常艱辛的歷程。75年前二二八事件爆發，有許多人因此失去寶貴的生命，但台灣人民追求民主自由，自己當家作主的決心，即便面對隨之而來的白色恐怖，都未退卻。

民進黨強調，團結不是建立在遺忘過去，相反的，團結應當建立勇敢面對共同的歷史傷痛、珍惜此刻共有的民主自由，並攜手透過轉型正義的工程逐步從真相還原、責任釐清、進而走向和解。

民進黨列舉2016年執政之後的各項作為，包括透過立法，成立促進轉型正義推動委員會，隨後逐步推動、徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相，加速被害者與其家屬的權利恢復等工程。

今年5月促轉會提出「總結報告」後，工作移交提升至院的層級。行政院將推動修法設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，同時將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。

民進黨指出，現今的台灣已經從威權走向民主，我們不能忘記，自由、民主、人權不是統治者施予的恩惠，而是前人透過犧牲換取來的成果。在二二八事件75週年的今日，我們要一同紀念為台灣民主自由犧牲的受難前輩，未來也要持續與所有的台灣人民一起打造更完善的民主社會，守護得來不易的民主自由，讓國家繼續團結往前進。