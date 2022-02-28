大陸去年推出「雙減政策」（減輕作業、補習），重挫補教業，近日，大陸教育部校外培訓監管司有關負責人指出，校外培訓機構（補習班）治理工作取得階段性成效，今年寒假期間，對1042人以「一對一」等方式違規展開培訓行為進行了處理。

大陸教育部校外培訓監管司有關負責人說，截至2月20日，全大陸在寒假期間共出動執法檢查人員39.38萬人次，查處了1.01萬個證照不全的機構、918個證照齊全的學科類機構和4218個非學科類機構違規培訓行為，並對1042人以「一對一」等方式違規展開培訓行為進行了處理。共開展線上巡查15萬輪次，查處了違規培訓行為503起，通報違規機構2個。

負責人稱，總體來看，以往的寒假「補習熱」不再顯現。截至目前，大陸原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構壓減到9728個，壓減率為92.14％，原263個線上校外培訓機構壓減到34個，壓減率為87.07％，且大陸所有省份均已頒布官方指導價標準，收費之前平均下降4成以上。25家上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類培訓。培訓市場虛火大幅降溫，廣告基本絕跡，資本大幅撤離，野蠻生長現象得到有效遏制。