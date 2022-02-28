台北市立動物園裡面的當家大熊貓「圓仔」靠著招牌的鵝蛋臉吸引不少粉絲前往參觀，然而已經是8歲的牠，在體重與食量上都要跟爸爸「團團」不相上下啦！為了圓仔日後的健康考量，園方也在圓仔每日的菜單上下許多功夫，為牠特製獨有的「減重套餐」希望牠日後可以依舊健康長大。

圓仔的特殊甩肉餐 (圖/動物園提供)

動物園表示，平常保育員為「圓仔」準備的食物量與其他成熊相同，她的食量已經比其他大貓熊還小，但她的吸收能力似乎特別好，體重居然直逼成年公熊爸爸「團團」，為了身體健康，希望可以透過食材的改變讓牠慢慢的達到理想體重。園方請保育員調配了低脂、低糖、低鹽且提高蛋白質含量的「減重窩窩頭」給她，對於這個新配方「圓仔」並沒有感到與以往伙食有所差別，依然吃得相當開心。

而圓仔的妹妹「圓寶」體重也是比同齡的熊來的還要重，1歲8個月的牠，體重已飆到將要突破70大關，對此保育員也密切注意圓寶的體重變化及伙食營養，希望可以讓姊妹倆都有個健康的身體，能夠繼續在園內開心成長。

姊妹妹妹一起吃飯，好溫馨 (圖/動物園提供)

至於圓寶與媽媽「圓圓」的相處也相當逗趣，據園方表示，倆熊幾乎天天都在上演「搶食諜對諜」的戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃，甚至直接拿走對方手上的食物。讓保育員們都哭笑不得，想看更多熊貓們的可愛互動，假期期間也不妨前往動物園走走喔！