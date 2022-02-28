現代人重視養生，擔心營養攝取不足，會額外購買保健食品加強，不過真的「補」對了嗎？營養師顏元瀅在臉書粉專指出，大部分從天然食物中補充的營養素，吸收力都會比合成的好，民眾如果想吃保健食品，至少要搞懂為何要吃、作用在哪，且油溶性維生素，過量了反而要小心中毒。

顏元瀅表示，適量的補充保健食品，可在營養素的破口上，快速補足能量，但搭配均衡飲食才是關鍵，而食物總共分為六大類，包括全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、奶類跟油脂類，每一種食物都有它可以提供給身體的營養素。至於最需要補充保健食品的大致有以下三類族群：

▍飲食有無均衡

均衡的飲食是最適合補充營養素的方式，但如果難以從飲食中攝取，例如挑食、蔬菜吃很少的外食族、純素食者等，都可以適量補充可能缺乏的營養素。

▍特殊原因加強

日常、生命期消耗量特別大的人，像是營養素需要量大的孕婦、食慾不好且吸收力差的高齡長者、或是對於蛋白質需求量大的重訓者，可用保健食品做飲食搭配補充。

▍疾病需求量大

因為特殊病因消耗量特別大，像是貧血、飛蚊症、腸胃道相關炎症等，特殊營養素需求量大，建議可以先就診檢驗，並諮詢營養師。