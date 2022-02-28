桃園去年創全國之先試辦租賃式科技執法，事故率下降4成5 ，今年將擴及百大路口。(市警局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園去年創全國之先試辦租賃式科技執法，事故率下降4成5 ，今年將擴及百大路口。(市警局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局去年9月創全國之先，和中華電信合作試辦20處租賃式科技執法，以照相舉發闖紅燈、停車越線、紅燈左右轉等違規，取締件數提升384％、交通事故率下降45％，在市長鄭文燦支持下，將動用第二預備金在百大易肇事或違規路段增建科技執法，預計7、8月陸續上線。

市警局交通大隊去年9月1日起，與中華電信合作20處租賃式科技執法，以照相舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規，截至2月28日，共取締1萬2702件，以大園區三民路二段與航勤北路口居冠達2527件，龜山區萬壽路一段與中正路口1270件次之，平鎮區中豐路與新富街口1135件排名第三，20處建置路口前後期比較，取締件數提升、交通事故率則逐月下降，成效佳。

市警局指出，在市長鄭文燦全力支持及推動下，批准動用今年度的第二預備金1250萬元，並由警察局編列1250萬元，總計2500萬元經費再新增100處易肇事路口科疫執法，經今年1月公開招標及2月議價，將於明日和第一順位得標廠商中華電信正式簽約。

市警局指出，百大設置路口會依事故量跟取締量去排序依序建置，原則將以每年發生各類交通事故20件以上、或交通違規件數達500件以上路口為主，像是桃園區國際路二段與大興西路三段路口周邊，去年發生107件交通事故，中壢區中園路與桃圳路口周邊去年發生95件交通事故，原則都會列入科技執法建制路口。

市警局強調，桃園市13行政區都會有，簽約後會由交通警察大隊執法組與中華電信桃園營運處企業客戶科共同成立科技執法小組，分三組人員會勘，預計7月1日起陸續啟用，最慢於8月底前要全數建置完成。

市警局指出，取締內容仍以闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規為主，面對行政院上周通過《道路交通管理處罰條例部分條文修正草案》，針對未暫停禮讓行人罰鍰從最高3600元提高到6000元，科技執法也將以實驗性質試辦「未禮讓行人」取締，希望將禮讓行人禮貌深植用路人心。