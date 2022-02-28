台灣綜藝節目不斷推陳出新，孕育出不少主持界的天王、天后，不過隨著時代變化，近日的PTT上有網友提問「現在台灣綜藝天王是誰？」引發不少人留言討論，其中，以吳宗憲與胡瓜最受到討論。

有網友在PTT發表以「台灣的綜藝天王是誰」為題的文章，該網友表示，他剛看完梁靜茹26日的高雄巨蛋演唱會，當晚嘉賓正是吳宗憲，網友表示：「不得不說不只唱功不錯，一出來之後控場跟氣氛都炒得很熱烈，但要說說現在台灣的綜藝天王就是吳宗憲，瓜哥大概也不會服，所以現在台灣的綜藝天王是誰呢？」

有網友力挺是吳宗憲，「憲哥 真心不騙」、「真心覺得他很厲害」、「老吳還是最屌 另外他唱功是真的不錯」、「我只認憲哥」，同時，也有網友則認為是胡瓜「胡瓜年齡層通吃」、「瓜哥有在進步 也願意給年輕人酸跟虧」、「胡瓜阿 30年前跟現在看起來差不多」、「瓜哥很無聊 但是有婆媽緣 老吳爭議大」。

吳宗憲與胡瓜的聲勢不分上下，但也有網友點出關鍵問題：「慘的是 這2位都快退休了 後繼無人了」、「說來說去 都沒有什麼演變 沒有任何進步」。