外遇最後一夜險成奪命夜！高雄1名越南籍已婚女子小芳（化名）去年與同鄉男子外遇，她為此搬出住家與對方同居，不過日後她受良心譴責，決定離開對方，3月某日說「這是我待在這最後一晚」，沒想到男子隔天一早不甘遭分手，竟拿刀朝她的臉狂砍並輕生，所幸2人均無大礙，男子被判6年徒刑，須賠178萬。

判決書指出，39歲小芳已嫁來台工作多年、取得台灣國籍，她在去年結識1名同鄉男子並外遇同居，不過交往沒幾天就認為不妥，決定回歸家庭與對方分手，她在去年3月17日說當晚是她待在租屋處的最後一晚，隔天就會離開，沒想到男子隔天一早就拿到刺她。

男子因剛來台無依無靠，又在外積欠債務，得知小芳欲分手不甘心遭拋棄，竟一早拿持刀朝小芳臉頰揮砍，小芳驚醒後又遭對方朝手臂刺了2刀，男子之後試圖輕生，她則不斷朝外呼救，鄰居報警後2人送醫均無大礙，男子在法庭上辯稱當時並無傷害對方，是他輕生時與小芳發生爭吵，不小心劃傷對方。

而小芳則在法庭上，當時她被刀劃傷痛苦地問男子為什麼要這麼做，男子說「妳若死了我會幫妳把骨頭帶回越南」，男子當庭為否認說過此話，法官因此認定小芳傷勢並非誤傷，依殺人未遂罪判處6年徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境，而小芳求償178萬8千元，法官也判准。

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