美國演員工會獎（SAG）今天揭曉得獎名單，火紅電視影集「魷魚遊戲」勇奪電視類3大獎。
美國演員工會獎電影類得獎名單是3月27日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮重要風向球，以下為主要得獎名單。
●電影類：
－最佳卡司獎：「樂動心旋律」（CODA）
－最佳男主角獎：威爾史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）
－最佳女主角獎：潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）
－最佳男配角獎：特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）／「樂動心旋律」
－最佳女配角獎：亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」（West Side Story）
－最佳特技演出：「007：生死交戰」（No Time to Die）
●電視類：
－劇情類最佳卡司獎：「繼承之戰」（Succession）
－喜劇類最佳卡司獎：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）
－劇情類最佳男主角獎：李政宰／「魷魚遊戲」（Squid Game）
－劇情類最佳女主角獎：鄭好娟／「魷魚遊戲」
－喜劇類最佳男主角獎：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」
－喜劇類最佳女主角獎：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）
－電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：米高基頓（Michael Keaton）／「毒疫」（Dopesick）
－電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「東城奇案」（Mare of Easttown）
－最佳特技演出：「魷魚遊戲」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110228
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。