美國演員工會獎（SAG）今天揭曉得獎名單，火紅電視影集「魷魚遊戲」勇奪電視類3大獎。

美國演員工會獎電影類得獎名單是3月27日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮重要風向球，以下為主要得獎名單。

●電影類：

－最佳卡司獎：「樂動心旋律」（CODA）

－最佳男主角獎：威爾史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）

－最佳女主角獎：潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）

－最佳男配角獎：特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）／「樂動心旋律」

－最佳女配角獎：亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」（West Side Story）

－最佳特技演出：「007：生死交戰」（No Time to Die）

●電視類：

－劇情類最佳卡司獎：「繼承之戰」（Succession）

－喜劇類最佳卡司獎：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

－劇情類最佳男主角獎：李政宰／「魷魚遊戲」（Squid Game）

－劇情類最佳女主角獎：鄭好娟／「魷魚遊戲」

－喜劇類最佳男主角獎：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

－喜劇類最佳女主角獎：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）

－電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：米高基頓（Michael Keaton）／「毒疫」（Dopesick）

－電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「東城奇案」（Mare of Easttown）

－最佳特技演出：「魷魚遊戲」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110228