市府社會處指出，稽查時發現違規機台放置成人情趣用品、裸露女性胸部或生殖器公仔等有害兒少身心健康物品。(嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

夾娃娃機機台內的商品五花八門，種類眾多，為杜絕機台擺放情趣用品、煙、酒等商品，嘉義市政府每月不定期辦理維護公共安全暨影響治安行業及選物販賣機聯合稽查，去年查獲7件選物販賣機違法案件，除已請店家移除機台臺內有害兒少身心健康商品外，也依法裁處台主2萬元。

市府社會處指出，稽查時發現違規機台放置成人情趣用品、裸露女性胸部或生殖器公仔等有害兒少身心健康物品，除要求業撤除，也依據兒童及少年福利與權益保障法進行裁罰，以保障兒少權益。

因夾娃娃機機台放置於任何人均可自由進出場所，且並未管制兒少不得進入，為保障兒少身心健全發展，社會處長林家緯呼籲店家應謹慎篩選擺放物品，不得擺放有關暴力、血腥、色情、猥褻等成人情趣用品或物品，以免觸法受罰，如有再犯將加重罰鍰額度。

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