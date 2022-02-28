今天，是二二八事件75周年，副總統賴清德表示，促轉會任期屆滿即將退場，但政府對於真相的探尋及對於公義的追求，永遠沒有終點。期盼未來，民主能夠持續深化，轉型正義更加落實，人權保障能更加徹底。所有台灣人不分族群、不分世代，將台灣打造一個更和解、更公義與更團結的國家。

賴清德今天在臉書針對二二八事件發表感言指出，即便歷經了四分之三個世紀，這依然是二次大戰後台灣歷史上最悲痛的事件。因為二二八，台灣喪失了一整個世代的菁英，導致人民對政治噤聲，社會對國家失去信任。

他說，二二八對台灣的影響不曾消逝，我們每年紀念與反省，就是希望國人對二二八事件有更深入的認識與理解，也只有釐清二二八的真相，深刻反省事件的成因、撫平對立與傷痕，才能讓我們真正確認「人民作主」與「威權統治」之間的距離。

賴清德表示，至今還有人以為二二八事件是族群衝突，卻忘了當時政府貪污腐敗、社會民生凋敝、累積民怨，終於在大稻埕緝煙事件中一舉爆發，這才是二二八的本質。當年面對政府的鎮壓、清鄉，也有許多不分族群、互相保護的感人故事。

他認為，二二八是統治者與被統治者的衝突，是政府對人民的壓迫，而面對這段錯誤的過去，則是國家對人民的責任。這就是為什麼，政府一直以來都努力推動轉型正義，我們要以更積極、更細緻的方式，既讓真相能夠百分之百呈現在國人眼前，也讓擁有不同歷史記憶的民眾，彼此能夠更加理解。

賴清德列舉台灣民主化後，從李登輝前總統開始，歷屆政府與民間協力，針對二二八事件做了一系列的努力，包括認錯、道歉、立碑、歷史真相的調查、賠償，以及回復受難者名譽。

他說，2016年蔡總統就任後更加積極推動轉型正義，包括他在行政院長任內通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布4波刑事有罪判決撤銷名單，「這些都是政府努力的成果」。

雖然促轉會因為任期屆滿即將退場，但賴清德強調，政府對於真相的探尋及對於公義的追求，永遠沒有終點，未來將於行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，相關部會承接促轉會業務，持續推動轉型正義的工作。

他說，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台灣從強人威權體制逐步向世界自由民主的燈塔邁進。期盼未來，民主能夠持續深化，轉型正義更加落實，人權保障能更加徹底。不分族群、不分世代，所有台灣人為民主自由投入的點點滴滴，將來必定開花結果，將台灣打造一個更和解、更公義與更團結的國家。