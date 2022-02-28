以美國為首的西方國家對俄羅斯祭出全面性的經濟制裁，俄羅斯則出招反擊，禁止外資出售有價證券，直到命令解除為止。由於台灣金融業對俄羅斯曝險金額逾2291億，此事也引起PTT網友們熱烈討論，許多人擔心金融股價格會因此受到衝擊。

路透社報導，俄羅斯央行下令自當地時間周一上午7點起，市場交易商禁止替外國客戶掛單出售有價證券，直到命令解除為止。此舉形同將外資「關廁所」反擊西方制裁的手段。

而據金管會統計，截至2021年底止，台灣金融業在俄羅斯曝險部位達2090.85億，以保險業曝險1470億元最高。法人指出，公開資訊觀測站至去年第三季底的統計，持有俄羅斯債券的前五大金控，分別為國泰金282億、新光金256億、富邦金178億、開發金147億、中信金86億，五大金控合計將近千億。

中央社報導，截至2022年1月止，富邦金整體對俄羅斯曝險金額新台幣212億元，其中政府公債約177億元，占比83%，對烏克蘭無曝險部位；國泰金旗下國壽在俄羅斯曝險約200億元。

此事引起網友們熱烈討論，「金融股這下完了」、「金融股會崩死嗎？」、「QQ我看金融股完惹」、「笑死，才不讓你跑，富邦國泰484都中獎」、「我all in魚翅金，現在超緊張」、「魚翅金大樹金要被倒爛了」、「富邦國泰QQ」、「各家的東歐基金應該都在俄股吧，死最慘的是這些」、「金融壽險應該最慘。」

不過有一些網友卻持相反看法，「金控大部分資金一定在美股啊，你會在意資產不到1%的部位怎麼樣嗎」、「五大壽險，國泰富邦中信新光開發，反正錢多沒事兒」、「一堆金融恐慌仔，說的好像金控都All in俄羅斯一樣」、「金融股每年都賺幾千億，為啥要替金融股擔心@@」、「金融股就算往下也不會太誇張啦，但短時間內有機會在山腰趴一陣子。」

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