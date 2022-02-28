經過上周末聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）親自一對一與球員工會領袖克拉克（Tony Clark）對談，雙方還是走到了最終談判日。美國時間周一（台灣3月1日）就是曼佛雷德提過的例行賽不縮水的最後機會，曼佛雷德說：「損失比賽將是棒球界慘重的後果。」美媒NBC認為這個慘劇很快就要上演了。

薪資仲裁和豪華稅一直都是爭論的重點，在疫情爆發之前，大聯盟球隊收益穩步上升，從2015年至2019年成長了30%，但球員的平均薪資反而趨於停滯。2016年和2019年的平均薪資都是438萬美元，2021年下跌至417萬美元，大部分收益都跑到老闆和股東的口袋。

聯盟超過50%球員尚未取得薪資仲裁資格（在大聯盟服役滿3年），導致他們大多數只能領取最低薪資。因此球員工會強烈要求放寬「超級2」的門檻（滿兩年的少數球員可提前薪資仲裁），同時調高大聯盟的最低薪資。

原定的例行賽開幕為美國時間3月31日（台灣4月1日），球員需要4周的熱身賽，所以沒時間再拖下去了。然而資方的態度始終強硬，在薪資仲裁「超級2」的部分連1%都不肯退讓。根據《富比世》報導，小市場球隊擺爛的情況相當普遍，2021年僅有11支球隊願意提升總薪資，30隊團薪總和是2015年以來的最低，顯現出舊版勞資協議後期愈來愈向資方傾斜。