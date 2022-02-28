儘管「小皇帝」詹姆斯28日狂刷全場最高32分，外加3助攻、6籃板，可惜湖人團隊發生太多失誤，光是詹皇與韋斯布魯克就各有7失誤，只能眼見湖人以95比123慘遭作客的鵜鶘痛宰，鵜鶘也靠這場勝利，目前取得25勝36敗，跟拓荒者並列西區第10。

湖人上半場就打得相當混亂，光在上半場就出現多達16失誤，其中韋斯布魯克一個人就有6失誤、詹姆斯5失誤，也讓鵜鶘在上半場快結束前打出10比0攻勢拉開，打完上半場，鵜鶘51比40領先，詹皇半場13分、3籃板及3助攻。

沒想到湖人下半場狀態更差，幾乎進攻只剩詹姆斯苦撐，又守不住鵜鶘火力，竟讓鵜鶘打出誇張21比5猛攻，轉眼領先來到30分之多，也讓地主球迷開始噓聲伺候，畢竟湖人真的輸得太離譜了，就算湖人總教練佛格怎麼變陣也挽回不了。

儘管打完前3節，湖人65比95大幅落後，佛格竟然還是讓詹姆斯末節上場，更讓他主導整個湖人攻勢，詹皇順勢瘋狂刷分，可惜湖人始終無法縮小差距到20分以內，直到比賽還剩4分33秒，佛格才總算願意換下詹姆斯與主力宣告放棄。