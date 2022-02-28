南韓超人氣女團BLACKPINK常出席各大時尚活動，當空中飛人來回各國，之前才有成員Lisa確診新冠肺炎已康復，今28日傳出成員Rosé也確診新冠，對此經紀公司回應成員狀況。

BLACKPINK人氣女團成員有Rosé、Lisa、Jennie、智秀，之前Lisa確診新冠肺炎時，就有韓媒爆料，人在紐約的Rosé早被列為密集接觸者，正在進行居家隔離，所有行程也都暫時取消；從Rosé的IG也能發現，她近日幾乎都是在室內，不像前陣子還能跑去麥迪遜花園看NBA球賽，所幸檢查結果呈現陰性。不料才隔不到3個月換Rosé確診新冠。

經紀公司YG娛樂證實Rosé染疫，並表示Rosé本來有海外行程，按照規定接受PCR檢查，結果出來是陽性，無奈只能取消行程，而其他成員的PCR則是陰性。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922