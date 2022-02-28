俄烏爆發戰爭後，網路開始流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的論調，行政院長蘇貞昌27日受訪時宣稱，台灣和烏克蘭本質不同，並呼籲大家加強防範認知作戰，避免境外勢力藉由烏克蘭變局操作製造恐慌假訊息，影響台灣社會民心士氣。對此，國民黨新北市議員葉元之反譏，那蘇貞昌自己喊過的「今日香港，明日台灣」，不也是假訊息嗎？

葉元之昨（27日）在臉書發文表示，烏俄戰爭引起台灣人民關注，大家希望了解政府各方面的態度與作為，但蘇貞昌說話有多空、有多草包呢？看蘇27日面對媒體提問所講出的答案就知道。

葉元之指出，當記者詢問烏俄戰爭中，政院如何因應維持穩定物資跟金融，以及解放軍四批高空氣球飄進我上空的問題時，蘇貞昌都不回答，可當記者問到關於「今日烏克蘭，明日台灣」議題時，蘇貞昌噼哩啪啦講一大堆，稱台灣不同於烏克蘭，政府已掌握各種情況，不容有境外勢力或有附和者，用不實的假訊息，擾亂民心士氣，並責成相關部會對於不實錯假訊息，即時澄清。

對於蘇貞昌的回應，葉元之譏諷，看到了嗎？對於人民關心的民生、國安及金融問題，屬於行政院的責任，蘇貞昌一律不回答，可能因為比較複雜，蘇貞昌也不太懂，但對於政治口水的話題，蘇比任何人都有興趣，所以領行政院長的高薪，做的卻是民進黨文宣部主任的工作。

葉元之直言，其實「今日烏克蘭，明日台灣」，不過是反映了台灣人民擔心戰爭的來臨，想了解政府是否會將台灣帶向戰爭；以及遇到戰爭時，台灣是否做好準備、政府能否保護人民，這本來就是政府應該回答的；葉稱，一昧把這句話說成假訊息，只是迴避了政府應該有的責任，更何況，如果「今日烏克蘭，明日台灣」是假訊息，那麼，蘇貞昌自己喊過的「今日香港，明日台灣」，不也是假訊息嗎？