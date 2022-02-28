林亭翰沉澱1年推出新單曲〈怪平衡〉。（青田音樂提供）

林亭翰沉澱1年推出新單曲〈怪平衡〉。（青田音樂提供）

林亭翰沉澱1年推出新單曲〈怪平衡〉。（青田音樂提供）

創作歌手林亭翰沉澱1年推出新單曲〈怪平衡〉，無論聽覺或視覺設計，都顛覆他過去給人抒情王子溫文儒雅的形象；這次為新曲打造英倫時尚造型的林亭翰，「變髮圖強」染了一頭銀灰色髮型，渾身上下散發輕熟男帥氣魅力，宛如脫胎換骨般令人驚豔不已；不僅如此，林亭翰為了完美詮釋〈怪平衡〉MV裡曖昧時似真似假的內心戲，不僅攬鏡自照對嘴，甚至還對著假人頭親吻，事後得知兒子獻出「螢幕初吻」，老爸林隆璇不擔心尺度問題，反而疑惑笑問：「明明有真人為何親假人。」

27歲林亭翰轉眼間出道5年，發行過1張專輯、2張EP，他坦言曾有很長的一段時間陷入「自我懷疑」的低潮期：「也許是剛出道對這行抱很大期待，結果發現很多付出與實際回饋不一定成正比，落差太大讓我開始懷疑自己作品不好、或沒有符合大家的口味。」隨著時間自我沉澱心態調整，林亭翰開始調整方向，唯不時提醒自己愛音樂「莫忘初衷」，他表示：「學會慢慢調整做自己喜歡的東西跟大家愛聽的東西的比例，從中努力拿捏平衡點。」啟發林亭翰寫下新歌〈怪平衡〉的動力及靈感。

〈怪平衡〉詞曲充滿戀愛時曖昧試探氛圍的情境，彷彿洩漏林亭翰目前的感情世界。他坦承目前有曖昧對象還在「初始」階段，笑說：「我都是有十足的把握才會去發動『攻勢』，目前還在觀望階段啦！」問林亭翰是否覺得自己「曖昧高手」？自認戀愛經驗不夠多的他表示：「我還是『初心者』啦！我覺得這種事情是你經歷越多、越能夠知道狀況及對方可能在想什麼事情，簡單來說就是一個熟能生巧的事啦。」對於戀愛隨緣不主動強求的林亭翰表示：「我不排斥去認識新的異性，就是保持一個開放的交友空間，但今年會以事業爲主，感情部分不會投入太大重心及時間。」

提及這次在新歌MV中配合導演意識形態拍攝手法，首次跟假人頭拍攝親吻對手戲，林亭翰笑說：「拍攝時導演一直說服我要想像這個假人頭是個大美女，要跟他傳達曖昧情愫，雖然鏡頭前感覺很唯美，但其實當下我只覺得渾身不自在，在親下去時整個頭皮發麻不說，而且我內心一直想著這個人頭到底有沒有消毒，親下去頓時覺得那個嘴巴好硬，一點都沒有平常嘴唇柔軟及回饋的感覺，親完感覺既心酸又覺得觸感超噁心。」除了假人頭，導演還安排了一位女模，讓林亭翰從背後「熊抱」大演親密戲，是他出道以來「尺度稍大」的MV。