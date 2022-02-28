美國在俄烏衝突中沒有出兵，引爆許多台灣人的擔憂，質疑未來台灣面對戰爭恐會陷入類似狀況。對此，有媒體關注到，俄羅斯入侵烏克蘭之所以引發台灣人民的焦慮，背後有2個深層根源。

據港媒《中評社》27日報導，烏俄戰爭引發台灣內部焦慮，其深層根源為以下2點，首先是台灣高度依賴美國保護，但很多國際實例卻顯現美國在關鍵時刻未必可靠，第二是現實狀況，是美國介入越深，台海局勢越發緊張，因此內心深處沒有底氣。

其次，該評論指出，台灣內部仍有政治人物明知台獨的危險，卻依舊樂此不疲，不顧台灣的安危，若台灣能作出正確的選擇，人民的焦慮也才能消除。

《中國時報》於24日的社論中也直言，台灣不是烏克蘭，台灣實力更強，有海峽天險保護，對美國而言台灣更重要，但台灣仍然要記取烏克蘭的教訓，認清現實，以智慧尋找和平生機，不要想靠別人撐腰，那是對自己命運的不負責任。