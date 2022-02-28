南韓軍方昨天偵測到北韓發射一枚彈道飛彈後，北韓國營媒體今天報導，昨天為發展偵察衛星進行了「重要」測試。

無視國際廣泛制裁，平壤1月間瘋狂地連番測試武器，北京冬季奧運期間稍稍暫停後，昨天南韓軍方表示，又偵測到北韓發射一枚彈道飛彈。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，北韓可能是從行動發射器以超大傾角發射飛彈，顯示其發射的可能是中程彈道飛彈。

但北韓官方中央通信社（KCNA）表示，政府機構昨天「在發展偵察衛星方面進行了重要測試」。

中央通信社的報導未詳述北韓此次發射的火箭種類，但南韓當局表示，北韓似乎是從平壤附近的國際機場所在地區發射一枚彈道飛彈。

中央通信社表示，這項測試「使用將搭載於偵察衛星的攝影機，對地面特定地區進行了垂直和傾斜攝影」，有助「確認高解析度攝影系統、資料傳輸系統及姿態控制裝置的特質與運作準確性」。

北韓執政黨勞動黨官方報「勞動新聞」刊登兩張從太空俯視朝鮮半島的照片。

軍事偵察衛星的發展與近來測試的極音速武器，都是北韓領導人金正恩去年列舉的重要國防計畫。

分析家說，發展偵察衛星可讓北韓暗中進行國際禁止的洲際彈道飛彈（ICBM）測試，因為發射搭載在長程火箭上的偵察衛星，其主要技術和試射洲際彈道飛彈相似。

（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110228